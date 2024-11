Repescagem! CNU divulga resultados de 32 mil candidatos reintegrados; saiba como conferir Repescagem! CNU divulga resultados de 32 mil candidatos reintegrados; saiba como conferir ND Mais|Do R7 25/11/2024 - 22h48 (Atualizado em 25/11/2024 - 22h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Cartão Resposta CNU

Os resultados das provas objetivas do CNU (Concurso Nacional Unificado), mais conhecido como o “Enem dos Concursos”, para os 32.260 candidatos que foram reintegrados após acordo judicial foram divulgados nesta segunda-feira (25). Eles haviam sido eliminados pela banca organizadora por não preencherem corretamente os campos de identificação no cartão de respostas.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre os resultados e o cronograma do ‘Enem dos Concursos’!

Leia Mais em ND Mais:

Turismo em alta: Florianópolis amplia voos internacionais e projeta temporada histórica

Teste de fogos para Réveillon em Balneário Camboriú já tem data marcada

Rede estadual de ensino abre matrículas em SC; veja o prazo para participar do sorteio de vagas