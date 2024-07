Republicanos de Balneário Camboriú segue novo rumo político em apoio ao PL Os ventos políticos de que bateram em Criciúma estão chegando a outros municípios do Estado. Assim como na cidade do Sul do Estado... ND Mais|Do R7 19/07/2024 - 01h12 (Atualizado em 19/07/2024 - 01h12 ) ‌



Os ventos políticos de que bateram em Criciúma estão chegando a outros municípios do Estado. Assim como na cidade do Sul do Estado, o Republicanos de Balneário Camboriú também vai mudar de rumo para andar alinhado ao pré-candidato a prefeito do PL do governador Jorginho Mello.

