Resgate dramático: homem cai de telhado e é salvo por helicóptero Helicóptero Águia, da Polícia Militar, auxiliou no resgate e levou a vítima para o hospital São José, em Joinville ND Mais|Do R7 09/09/2024 - 18h40 (Atualizado em 09/09/2024 - 18h40 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Um homem precisou ser resgatado por helicóptero na manhã desta segunda-feira (9) em Araquari, no Norte de Santa Catarina, após cair de uma altura de aproximadamente 5 metros. Ele despencou do telhado de uma casa no bairro Itinga.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Irmã de Deolane Bezerra diz que influenciadora deve deixar prisão nesta segunda-feira

• VÍDEO: Homem despenca de telhado e é resgatado por helicóptero em estado grave em SC

• Catarinense de Futebol Feminino tem goleada de 10 a 0 e chuva de gols