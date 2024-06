Resgate emocionante de filhote de baleia-franca em SC

ND Mais |Do R7

Um filhote de baleia-franca-austral encalhou em Imbituba, no Sul catarinense, no início da tarde desta segunda-feira (24). O animal foi encontrado com vida, na praia da Barra de Ibiraquera, e é o primeiro encalhe da espécie em 2024.

