Resgate Emocionante: Filhote Sobrevive ao Lado de Irmão Morto em SC Um filhote de cachorro foi resgatado nessa quarta-feira (14) em estado crítico após ser encontrado deitado ao lado de seu irmão, também... ND Mais|Do R7 15/08/2024 - 14h57 (Atualizado em 15/08/2024 - 14h57 ) ‌



Um filhote de cachorro foi resgatado nessa quarta-feira (14) em estado crítico após ser encontrado deitado ao lado de seu irmão, também um cão, já morto, em via pública no bairro Reta, em São Francisco do Sul, no Norte catarinense.

