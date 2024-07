Resgate Heroico: Cachorro em Situação Crítica é Salvo em Chapecó Um cachorro da raça pitbull foi resgatado de uma situação de maus-tratos na tarde desta terça-feira (30), em Chapecó, no Oeste de... ND Mais|Do R7 30/07/2024 - 23h13 (Atualizado em 30/07/2024 - 23h13 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Um cachorro da raça pitbull foi resgatado de uma situação de maus-tratos na tarde desta terça-feira (30), em Chapecó, no Oeste de Santa Catarina. O animal estava amarrado a uma tira de tecido e o corte profundo no pescoço atingiu a veia jugular do cão.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Cachorro amarrado em tira de tecido e com grave corte no pescoço é resgatado em Chapecó

• Caminhoneiro que ficou desaparecido em SC detalha sequestro e assalto de carga de R$ 500 mil

• Balneário Camboriú no inverno: experiências únicas para quem gosta de aventura