Resgate Urgente: Cães Anêmicos Encontrados em Condições Desumanas Cinco cães em situação de maus-tratos foram resgatados nessa terça-feira (20) no quintal de uma casa, localizada no bairro Ubatuba... ND Mais|Do R7 21/08/2024 - 18h21 (Atualizado em 21/08/2024 - 18h21 ) ‌



Cinco cães em situação de maus-tratos foram resgatados nessa terça-feira (20) no quintal de uma casa, localizada no bairro Ubatuba, em São Francisco do Sul, no Norte de Santa Catarina. O tutor dos animais foi preso em flagrante.

