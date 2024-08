Restituição do Imposto de Renda: 284 mil catarinenses serão beneficiados! A Receita Federal libera nesta sexta-feira (23), o penúltimo lote da restituição do Imposto de Renda 2024. Serão beneficiados 5,3... ND Mais|Do R7 23/08/2024 - 13h01 (Atualizado em 23/08/2024 - 13h01 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

A Receita Federal libera nesta sexta-feira (23), o penúltimo lote da restituição do Imposto de Renda 2024. Serão beneficiados 5,3 milhões de contribuintes, em todo o país. Os valores poderão ser consultados a partir das 10h, no site oficial do órgão.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Do rap ao rock, dos Beatles ao gaiteiraço: agenda para domingo vai render!

• Trecho restaurado da SC-283 entre Chapecó e Arvoredo é inaugurado

• Veja como se candidatar nas vagas para trabalhar na Oktoberfest Blumenau