Restos mortais são achados no PR e podem ser da advogada desaparecida em SC
08/11/2024 - 17h10

Restos mortais encontrados no PR

Restos mortais de uma mulher foram encontrados no estado do Paraná e podem ser da advogada desaparecida, Karize Ana Fagundes Lemos, de 33 anos. Ela sumiu no dia 29 de setembro, em Caçador, no Meio-Oeste de Santa Catarina. A informação foi divulgada pela Polícia Civil na manhã desta sexta-feira (8).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre este caso intrigante.

