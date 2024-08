Resultados Empolgantes da Segunda Etapa do Circuito ASJ 2024 A praia da Joaquina, em Florianópolis, recebeu neste fim de semana a segunda etapa do Circuito ASJ 2024. A competição reuniu os melhores... ND Mais|Do R7 18/08/2024 - 22h36 (Atualizado em 18/08/2024 - 22h36 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

A praia da Joaquina, em Florianópolis, recebeu neste fim de semana a segunda etapa do Circuito ASJ 2024. A competição reuniu os melhores surfistas amadores do Sul do Brasil, Uruguai, Chile e Venezuela.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Confira os resultado da Segunda etapa do Circuito ASJ 2024 em Florianópolis

• Brusque perde para o Coritiba e se afunda no Brasileiro Série B

• Homem é encontrado morto e preso a carro em Mafra