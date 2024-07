ND Mais |Do R7

Retornos importantes no Figueirense visam reabilitação na Série C O Figueirense busca a reabilitação na Série C. Após a derrota sofrida por 4 a 0 para o Náutico no último domingo (14), os comandados...

O Figueirense busca a reabilitação na Série C. Após a derrota sofrida por 4 a 0 para o Náutico no último domingo (14), os comandados de João Burse iniciaram a preparação para enfrentar o Tombense, também fora de casa. Para o duelo, Guilherme Pato retorna ao time após cumprir suspensão. Além disso, existe a possibilidade do atacante Alisson estar disponível para o confronto.

