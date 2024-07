Retrofit: a revitalização do centro de Florianópolis Prédios no centro de Florianópolis estão sendo reformados com a técnica retrofit, que transforma edificações públicas e privadas... ND Mais|Do R7 21/07/2024 - 08h53 (Atualizado em 21/07/2024 - 08h53 ) ‌



Prédios no centro de Florianópolis estão sendo reformados com a técnica retrofit, que transforma edificações públicas e privadas que estão abandonadas em habitações e comércio. O conceito do retrofit busca trazer as pessoas de volta para o centro da cidade, onde é possível se reencontrar com o passado e viver o presente a passos de distância de casa.

