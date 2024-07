Reunião Itinerante do Crea-SC no Parque Astronômico: Um Encontro de Saberes O Colégio de Inspetores de Criciúma realizou, na última terça-feira (23), a primeira reunião itinerante no Parque Astronômico Albert... ND Mais|Do R7 25/07/2024 - 12h33 (Atualizado em 25/07/2024 - 12h33 ) ‌



O Colégio de Inspetores de Criciúma realizou, na última terça-feira (23), a primeira reunião itinerante no Parque Astronômico Albert Einstein E=mc², pertencente à prefeitura. O evento, organizado pelo inspetor geólogo, Maurício Fenilli, reuniu membros do colegiado para discutir pautas e explorar o potencial educativo e científico do parque.

