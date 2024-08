Revelações Alarmantes: Os Áudios da Caixa-Preta do Avião da Voepass A caixa-preta do avião que caiu em Vinhedo, São Paulo, gravou as vozes na cabine momentos antes da queda. Segundo o portal R7, os... ND Mais|Do R7 15/08/2024 - 19h06 (Atualizado em 15/08/2024 - 19h06 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

A caixa-preta do avião que caiu em Vinhedo, São Paulo, gravou as vozes na cabine momentos antes da queda. Segundo o portal R7, os áudios registraram gritos durante o momento de pânico e um pedido do copiloto.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• VÍDEO: Mãe ataca aluno autista com capacete em Itajaí

• Pânico e pedido do copiloto: O que revelam os áudios da caixa-preta do avião da Voepass?

• Médica de 26 anos morre após sofrer mal súbito durante corrida na esteira em BH