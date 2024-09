Revelações chocantes sobre o crime de Raquel Cattani Imagens de segurança revelam os movimentos de Romero Xavier para simular álibi e evitar suspeitas pelo assassinato de Raquel Cattani... ND Mais|Do R7 02/09/2024 - 20h01 (Atualizado em 02/09/2024 - 20h01 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Vídeos divulgados nesta segunda-feira (2) revelam o passo a passo de Romero Xavier no dia do assassinato de Raquel Cattani, de 26 anos, em Nova Mutum (MT). A produtora rural, filha do deputado estadual Gilberto Cattani (PL), foi assassinada com mais de 30 facadas no dia 18 de julho pelo irmão do ex-marido.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Universidade Corporativa do CREA-SC disponibiliza mais de 130 cursos online e gratuitos

• Procurando emprego? Confira mais de mil vagas abertas em Joinville

• Planos macabros: Vídeos mostram ex-marido simulando álibi no dia do crime de Raquel Cattani