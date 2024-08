Revelações do Presidente da CBT sobre Djokovic em Paris O manezinho Rafael Westrupp levou Florianópolis aos “holofotes” do mundo durante a Olimpíada de Paris. O presidente da CBT (Confederação... ND Mais|Do R7 13/08/2024 - 10h26 (Atualizado em 13/08/2024 - 10h26 ) ‌



O manezinho Rafael Westrupp levou Florianópolis aos “holofotes” do mundo durante a Olimpíada de Paris. O presidente da CBT (Confederação Brasileira de Tênis) foi o escolhido para conceder as honrarias aos atletas que garantiram o pódio no torneio: Novak Djokovic (ouro), Carlos Alcaraz (prata) e Lorenzo Musetti (bronze).

