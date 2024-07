Revelações sobre a vida de Anderson Boneti, comparsa de Nego Di em estelionatos Vida tranquila e com pouca exposição. Assim vivia Anderson Boneti, ex-sócio de Nego Di preso nessa segunda-feira (22), em Santa Catarina... ND Mais|Do R7 24/07/2024 - 09h14 (Atualizado em 24/07/2024 - 09h14 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Vida tranquila e com pouca exposição. Assim vivia Anderson Boneti, ex-sócio de Nego Di preso nessa segunda-feira (22), em Santa Catarina. Segundo a Polícia Civil do Rio Grande do Sul, ele era o mentor do esquema de estelionato que lesou 370 pessoas no estado gaúcho. O número de vítimas pode ser ainda maior no restante do país.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Holding abre mais de 50 vagas de emprego e anuncia ampliação de escritório em Joinville

• Nuvens ‘rabo de galo’ indicam chegada de chuva em SC no fim de semana

• Vida tranquila em hotel de SC: como vivia Anderson Boneti, comparsa de Nego Di em estelionatos