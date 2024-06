Revelado o jogador mais aplaudido na estreia da Seleção Brasileira

Alto contraste

A estreia da Seleção Brasileira na Copa América foi decepcionante. Para quem foi dormir mais tarde na noite de ontem para conferir o confronto diante da fraca Costa Rica, o sentimento foi de ter perdido o seu precioso tempo. Um futebol sem criatividade, sem ousadia e sem capacidade de definição. O badaladíssimo Vinicius Jr, mais preocupado em reclamar do que jogar futebol, foi corretamente substituído pelo treinador: uma decepção. Só para ter uma ideia, o único jogador do Brasil que foi aplaudido pelos torcedores presentes no estádio, nem entrou em campo: o atacante Neymar, sempre que aparecia no telão durante a partida. Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais Leia mais em ND Mais



