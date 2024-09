Reviravolta no caso Cátia Regina: julgamento anulado Empresária Cátia Regina da Silva foi morta em 2019; julgamento aconteceu em fevereiro deste ano ND Mais|Do R7 03/09/2024 - 15h52 (Atualizado em 03/09/2024 - 15h52 ) ‌



O caso da empresária Cátia Regina, assassinada em 2019 em São Francisco do Sul, no Litoral Norte de Santa Catarina, ganhou um novo capítulo no último dia 27 de agosto. Em uma reviravolta, o TJSC (Tribunal de Justiça de Santa Catarina) anulou o julgamento de uma das acusadas, que havia sido absolvida em júri popular no mês de fevereiro.

