Revitalização transforma acesso ao Morro do 25 na Agronômica em Florianópolis Revitalização transforma acesso ao Morro do 25 na Agronômica em Florianópolis ND Mais|Do R7 27/11/2024 - 14h29 (Atualizado em 27/11/2024 - 14h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Revitalização Morro do 25

Com 780 metros de extensão e uma das principais vias da região, a rua São Vicente de Paula, na Agronômica, passou por uma revitalização completa que devolveu à comunidade do Morro do 25 um acesso mais seguro e funcional.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as melhorias realizadas!

Leia Mais em ND Mais:

Carro lotado de maconha boia em lagoa após perseguição policial na BR-101, em SC

Polícia apreende 150 galões de produto inusitado sem documentação em Dionísio Cerqueira

‘Não Seja um Laranja’: PF realiza operação contra fraudes bancárias em Santa Catarina