Reviva a história de artistas de Florianópolis no FAM 2024 Estreia do primeiro episódio da série "O Som da Ilha", sobre Neide Mariarrosa, será uma das grandes atrações; confira agenda do FAM... ND Mais|Do R7 07/09/2024 - 10h30 (Atualizado em 07/09/2024 - 10h30 )



A série documental “O Som da Ilha – Época de Ouro” estreia no FAM 2024 (Festival Internacional de Cinema Florianópolis Audiovisual Mercosul), com o episódio inaugural “Neide Mariarrosa: A Voz de Mormaço”, na quarta-feira que vem, dia 11, às 16h, no Cineshow do Beiramar Shopping, onde se desenvolve grande parte das atrações do festival.

