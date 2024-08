Revolução na Saúde: Grande Florianópolis em Novo Patamar Florianópolis, ainda em junho de 2024, celebrou seu complexo hospitalar em um movimento revolucionário na saúde do município. Desde... ND Mais|Do R7 27/08/2024 - 21h31 (Atualizado em 27/08/2024 - 21h31 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Florianópolis, ainda em junho de 2024, celebrou seu complexo hospitalar em um movimento revolucionário na saúde do município. Desde a inauguração do Multi-Hospital, no Sul da Ilha, o cenário da saúde pode não ser perfeito, mas ganhou uma outra roupagem.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Saúde na Grande Florianópolis ganha força e deve colocar a região em outro patamar

• Passeio Sapiens oferece espaço vibrante que alia negócios e lazer no norte da ilha

• Você já parou para assistir a exposição de Nestor Jr., no MAJ em Joinville?