Rikelmy Mariano brilha no Campeonato Brasileiro de Boxe Lutador de São José, Rikelmy Mariano conquistou o vice-campeonato no Campeonato Brasileiro de Boxe Cadete e Juvenil em Foz do Iguaçu... ND Mais|Do R7 06/09/2024 - 00h51 (Atualizado em 06/09/2024 - 00h51 ) ‌



O lutador Rikelmy Mariano, da equipe DS Team, de São José, ficou com o vice-campeonato no Brasileiro de Boxe Cadete e Juvenil, disputado em Foz do Iguaçu, no Paraná. O lutador fez história e perdeu apenas na luta final para Samuel Alves.

