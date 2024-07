Rio do Sul se prepara para enfrentar nova enchente

ND Mais |Do R7

Com a volta da chuva intensa e o alerta do risco de uma nova enchente, a Prefeitura de Rio do Sul abriu um novo abrigo para atender os moradores que precisam deixar suas casas de forma preventiva. Na segunda-feira (8), a cidade registrou a terceira inundação do ano, quando o rio Itajaí-Açu atingiu o pico de 7,39 metros.

