Risco de AVC: Inverno aumenta em 30% As baixas temperaturas podem influenciar nos casos de AVC (Acidente Vascular Cerebral), tanto hemorrágico quanto isquêmico. Segundo...

As baixas temperaturas podem influenciar nos casos de AVC (Acidente Vascular Cerebral), tanto hemorrágico quanto isquêmico. Segundo o neurocirurgião Jorge Moritz e o gerente médico Eduardo Berbigier, do Hospital Baía Sul, o risco aumenta em 30% no frio.

