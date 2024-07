ND Mais |Do R7

Risco iminente: SC sob alerta de enchentes e baixas temperaturas A formação de uma frente fria com fortes chuvas voltou a atingir Santa Catarina registrando volumes de 7,6 milímetros no Oeste e...

A formação de uma frente fria com fortes chuvas voltou a atingir Santa Catarina registrando volumes de 7,6 milímetros no Oeste e 7,4 milímetros no Planalto Sul nesta quinta-feira (11). Defesa Civil alerta para risco de enchentes em SC devido às fortes chuvas nas próximas horas.

