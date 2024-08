Robinho Brilha em Clássico e Deixa Mensagem ao Mundo O primeiro clássico não se esquece, imagina se for com vitória e gol. Foi o que aconteceu com o ala Robinho no domingo (25), no Centreventos... ND Mais|Do R7 26/08/2024 - 16h02 (Atualizado em 26/08/2024 - 16h02 ) ‌



O primeiro clássico não se esquece, imagina se for com vitória e gol. Foi o que aconteceu com o ala Robinho no domingo (25), no Centreventos Cau Hansen. Dois meses após ser apresentado oficialmente, o camisa 83 sentiu o gosto de um jogo entre JEC Futsal e Jaraguá com a casa lotada.

