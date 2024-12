Robinho faz dois na prorrogação, JEC Futsal vence o Criciúma e está na final do Estadual Com direito a muito equilíbrio e emoção, JEC Futsal vence o Criciúma na noite de quarta-feira (4), no Centreventos Cau Hansen ND Mais|Do R7 05/12/2024 - 13h49 (Atualizado em 05/12/2024 - 13h49 ) twitter

Uma classificação com muita emoção. Jogando diante de quase 2 mil torcedores, o JEC Futsal venceu o Criciúma na prorrogação na noite de quarta-feira (4) e está novamente na final do Campeonato Catarinense. Depois do empate no jogo de ida, o placar igual prevaleceu novamente no tempo normal em 1 a 1 no Centreventos Cau Hansen. Na prorrogação, o Tricolor venceu por 3 a 0 para carimbar a passagem à final. Xuxa, Robinho (2) e Pedro Rei marcaram para o Tricolor. Caio anotou o gol criciumense.

Não perca a chance de saber todos os detalhes dessa emocionante partida, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

