Rock e empoderamento feminino em Floripa Segura aí essa que vai lhe salvar o sábado! A banda paulista The Mönic desce forte em Floripa e volta com a turnê da festa Não Tem... ND Mais|Do R7 29/08/2024 - 16h12 (Atualizado em 29/08/2024 - 16h12 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Segura aí essa que vai lhe salvar o sábado! A banda paulista The Mönic desce forte em Floripa e volta com a turnê da festa Não Tem Banda Com Mina. E convidou para o barulho as nossas divas da banda Dirty Grills. Porque lugar de machista é chorando em casa.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Praia do São Roque, em Penha, terá novo mirante para observar baleias

• Funcional e elegante: escrivaninha para dar uma repaginada no home office

• Funcionária de concessionária tem perna esmagada por veículo no Sul de SC