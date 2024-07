Rodeio do CTG Os Praianos: Solidariedade em tempos de crise

Alto contraste

O CTG Os Praianos realizou a 51ª edição do seu Rodeio Nacional, arrecadando mais de 5 toneladas de alimentos em troca de ingressos para ajudar vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Desde o final de abril, o Rio Grande do Sul enfrenta uma das piores tragédias ambientais da sua história. As enchentes que assolaram as cidades gaúchas, como Canoas e Porto Alegre, mobilizaram todo o Brasil com o envio de doações para os milhares de cidadãos afetados pela chuva.

