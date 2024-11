Rodovias do Litoral Norte de SC podem ser beneficiadas por acordo histórico com o PR Rodovias do Litoral Norte de SC podem ser beneficiadas por acordo histórico com o PR ND Mais|Do R7 26/11/2024 - 15h49 (Atualizado em 26/11/2024 - 15h49 ) twitter

Rodovias do Litoral Norte de SC

O acordo histórico firmado entre Santa Catarina e Paraná, que pôs fim a uma disputa jurídica sobre royalties de petróleo que já durava 30 anos, pode beneficiar duas rodovias do Litoral Norte do Estado. Isso porque a dívida de aproximadamente R$ 300 milhões do PR com SC deve ser paga por meio de investimentos em infraestrutura que beneficiem ambos os estados.

