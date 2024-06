ND Mais |Do R7

Ronaldinho Gaúcho: o drible desconcertante em Dunga Na final do Gauchão de 1999, Ronaldinho Gaúcho, então jogador do Grêmio, enfrentou Dunga, do Internacional. Em entrevista ao “Desimpedidos...

Na final do Gauchão de 1999, Ronaldinho Gaúcho, então jogador do Grêmio, enfrentou Dunga, do Internacional. Em entrevista ao “Desimpedidos”, o craque afirmou que o drible de letra humilhante que aplicou em Dunga foi premeditado.

