Ronaldinho Gaúcho retorna a Joinville para o Jogo das Estrelas

Está chegando a hora da segunda edição do Jogo das Estrelas em Joinville. O “bruxo” Ronaldinho Gaúcho volta à cidade para o evento que vai reunir mais de 15 artistas e fãs do craque. A partida acontece no dia 18 de dezembro, na Arena Joinville, e os ingressos começam a ser vendidos nesta quarta-feira (23).

• Ingressos para o Jogo das Estrelas com Ronaldinho Gaúcho em Joinville começam a ser vendidos

• Clínica catarinense inova e dedica dois dias para atender pacientes de implantes

• Nova sede do Detran será inaugurada em Joinville; veja data e novidades



