Rosemari Cândido é a Nova Candidata do PP em São Bento do Sul O Progressistas confirmou no último sábado (3), durante convenção partidária, o nome de Rosemari Cândido como candidato da legenda... ND Mais|Do R7 07/08/2024 - 14h06 (Atualizado em 07/08/2024 - 14h06 ) ‌



O Progressistas confirmou no último sábado (3), durante convenção partidária, o nome de Rosemari Cândido como candidato da legenda à Prefeitura de São Bento do Sul. A oficialização ocorreu na Câmara de Vereadores do município.

