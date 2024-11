Rua é evacuada após asfalto desabar com incêndio em casa abandonada em SC Rua é evacuada após asfalto desabar com incêndio em casa abandonada em SC ND Mais|Do R7 02/11/2024 - 20h09 (Atualizado em 02/11/2024 - 20h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Incêndio em casa abandonada

Um incêndio em uma casa abandonada fez a rua Waldelidio C Sampaio ser evacuada após o asfalto da frente da residência desabar. O caso foi atendido pelo Corpo de Bombeiros Militar no fim da tarde da sexta-feira (1º), em Curitibanos, no Meio-Oeste de Santa Catarina.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre este incidente.

Leia Mais em ND Mais:

Casal é condenado por matar e enterrar recém-nascida na cozinha em SC

Trio é preso por furto de aparelhos de ultrassom avaliados em US$ 20 mil em Hospital de SC

UPA 24 horas é interditada após caixa d’água romper e alagar unidade em município de SC