Ruan Carneiro Brilha e Reconquista a Torcida do Figueirense O goleiro Ruan Carneiro voltou ao time titular do Figueirense no empate sem gols com o Londrina e teve atuação destacada. O camisa... ND Mais|Do R7 12/08/2024 - 14h26 (Atualizado em 12/08/2024 - 14h26 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O goleiro Ruan Carneiro voltou ao time titular do Figueirense no empate sem gols com o Londrina e teve atuação destacada. O camisa 47 salvou o Alvinegro com duas grandes defesas no primeiro tempo.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Atuações: Ruan Carneiro ‘faz as pazes’ com a torcida do Figueirense com grandes defesas

• Ferry boat em Navegantes terá travessia interrompida entre dois dias; veja o motivo

• Acidente na Via Expressa congestiona BR-101 e dificulta acesso a ponte de Florianópolis