Sabores da Alemanha: Joinville Comemora 200 Anos de Imigração Marreco, repolho roxo, chucrute, salsichas alemãs, entre outras delícias serão algumas das principais atrações do final de semana... ND Mais|Do R7 26/07/2024 - 22h23 (Atualizado em 26/07/2024 - 22h23 ) ‌



Marreco, repolho roxo, chucrute, salsichas alemãs, entre outras delícias serão algumas das principais atrações do final de semana de comemoração alemã em Joinville. Em sequência às celebrações do bicentenário da imigração, o sábado (27) e domingo (28) será recheado de gastronomia típica, dança, música ao vivo e diversas atividades para as famílias do Norte catarinense.

