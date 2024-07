ND Mais |Do R7

Sabrina Aguiar é premiada como Influenciadora do Ano em Joinville Depois de nove anos, o Prêmio Manchester de Comunicação retornou a Joinville em um evento na noite dessa quarta-feira (3) na Casa...

Depois de nove anos, o Prêmio Manchester de Comunicação retornou a Joinville em um evento na noite dessa quarta-feira (3) na Casa do Capitão, onde consagrou a jornalista e apresentadora do Balanço Geral de Joinville, Sabrina Aguiar, como Influenciadora do Ano.

