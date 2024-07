Safra da tainha encerra mais cedo do que o esperado O período da safra industrial da tainha está oficialmente finalizado. Isto porque, assim como ocorreu com o artesanal de emalhe anilhado... ND Mais|Do R7 17/07/2024 - 21h51 (Atualizado em 17/07/2024 - 21h51 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O período da safra industrial da tainha está oficialmente finalizado. Isto porque, assim como ocorreu com o artesanal de emalhe anilhado, as embarcações industriais de cerco/traineira atingiram sua cota individual antes do término da safra de 2024, programado inicialmente para 31 de julho.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Publicidade

Leia mais em ND Mais



• Corpo de pescador é encontrado enrolado em corda de rede de pesca em SC

• Safra industrial da tainha termina antes do prazo após embarcações atingirem a cota

• Ácido ocadaico: o que é toxina ligada ao câncer presente em moluscos de consumo suspenso em SC