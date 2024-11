Saiba até quando vai a chuva em Itajaí e região Saiba até quando vai a chuva em Itajaí e região ND Mais|Do R7 04/11/2024 - 23h29 (Atualizado em 04/11/2024 - 23h29 ) twitter

Chuva em Itajaí

O mau tempo em Itajaí e região registrado nesta segunda-feira (4) deve persistir ao longo da semana. Segundo o meteorologista do Laboratório do Clima da Univali (LabClima), Sergey Araújo, o tempo instável segue até sexta-feira (8).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre a previsão do tempo!

