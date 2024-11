Saiba como consultar 4º lote de restituição do IRPF em 2024 Saiba como consultar 4º lote de restituição do IRPF em 2024 ND Mais|Do R7 22/11/2024 - 09h48 (Atualizado em 22/11/2024 - 09h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

IMPOSTO DE RENDA 201,Declaração IRPF 2019

A consulta ao 4º lote residual de restituição do IRPF de 2024 inicia nesta sexta-feira (22), a partir das 10h. Segundo a Receita Federal, o crédito bancário das mais de 221 mil restituições será realizado ao longo do dia 29 de novembro, no valor total de R$ 558.822.664,11.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre como consultar a restituição do IRPF!

Leia Mais em ND Mais:

Chapecó divulga Calendário Fiscal de 2025; veja os prazos e taxas

Blumenau tem queda no número de homicídios, mas casos de feminicídios aumentam

Governadores do Sul e do Sudeste debatem segurança e gestão no Cosud, em Florianópolis