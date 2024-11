Saiba como excluir automaticamente mensalidade associativa pelo aplicativo do INSS Saiba como excluir automaticamente mensalidade associativa pelo aplicativo do INSS ND Mais|Do R7 25/11/2024 - 09h28 (Atualizado em 25/11/2024 - 09h28 ) twitter

Imagem ilustrativa sobre INSS

O desconto de mensalidade associativa no extrato de pagamentos (contracheque) tem causado dor de cabeça em aposentados e pensionistas. Em alguns casos, o débito foi realizado de forma automática, o que gerou transtornos a mais de um milhão de pessoas. No entanto, é possível bloquear o desconto pelo aplicativo ou site Meu INSS (Instituto Nacional do Seguro Social).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes!

