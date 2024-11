Salário de R$ 3,8 mil: Balneário Camboriú abre 85 vagas para fiscalização Salário de R$ 3,8 mil: Balneário Camboriú abre 85 vagas para fiscalização ND Mais|Do R7 29/11/2024 - 14h09 (Atualizado em 29/11/2024 - 14h09 ) twitter

Fiscalização em Balneário Camboriú

A Prefeitura de Balneário Camboriú lançou edital de processo seletivo para contratação temporária de fiscais de atividades urbanas. No total, são 85 vagas, sendo 80 de ampla concorrência e as demais reservadas para Pessoas com Deficiência (PCD). O salário é de R$ 3.847,67.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais informações sobre como se candidatar e detalhes das vagas!

