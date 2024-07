Santa Catarina acelera homologação do Cadastro Ambiental Rural

ND Mais |Do R7

Atendendo apelo das principais entidades do agronegócio de Santa Catarina (Faesc, Fetaesc, Ocesc, Fecoagro, Sindicarne, Sicoob e Sindileite), a Assembleia Legislativa aprovou e o governador sancionou lei que inclui a Secretaria da Agricultura e Pecuária no Sistema Estadual do Meio Ambiente – SISEMA. O principal resultado prático esperado dessa medida é a homologação dos 397.731 cadastros ambientais rurais existentes.

