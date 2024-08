Santa Catarina Alcança Novo Marco na Exportação de Suínos A exportação de carne suína de Santa Catarina alcançou resultado recorde em julho, com alta de 30,7% em relação ao volume de embarques... ND Mais|Do R7 07/08/2024 - 23h36 (Atualizado em 07/08/2024 - 23h36 ) ‌



A exportação de carne suína de Santa Catarina alcançou resultado recorde em julho, com alta de 30,7% em relação ao volume de embarques e de 35,7% nas receitas em comparação com junho. Esses são os melhores resultados mensais de toda a série histórica, desde 1997, tanto em valor como em quantidade. Os dados são do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), analisados pelo Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola (Epagri/Cepa) e disponíveis no Observatório Agro Catarinense.

