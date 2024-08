Santa Catarina Brilha e Conquista Acesso na Série B De forma invicta, o Santa Catarina está na elite do futebol de SC. Com o empate sem gols com o Camboriú, o time de Rio do Sul garantiu... ND Mais|Do R7 10/08/2024 - 21h36 (Atualizado em 10/08/2024 - 21h36 ) ‌



De forma invicta, o Santa Catarina está na elite do futebol de SC. Com o empate sem gols com o Camboriú, o time de Rio do Sul garantiu a vaga na final do Campeonato Catarinense Série B. A partida foi disputada neste sábado (10) no Estádio Alfredo João Krieck.

