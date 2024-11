Santa Catarina Canta consagra Weslen Bachega e dupla juvenil como melhores vozes do sertanejo Santa Catarina Canta consagra Weslen Bachega e dupla juvenil como melhores vozes do sertanejo ND Mais|Do R7 11/11/2024 - 16h30 (Atualizado em 11/11/2024 - 16h30 ) twitter

Santa Catarina Canta

Florianópolis recebeu, no domingo (10), a grande final do concurso Santa Catarina Canta – Festival Sertanejo. No evento, foram eleitas as melhores vozes do sertanejo no estado, na categoria infantojuvenil e geral. O festival ainda teve shows da Camerata Florianópolis e do cantor Michel Teló.

