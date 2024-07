Santa Catarina lidera estatísticas de injúria racial no Brasil Santa Catarina é o estado com maior número de casos de injúria racial registrados no país, segundo dados do Anuário Brasileiro de... ND Mais|Do R7 20/07/2024 - 04h43 (Atualizado em 20/07/2024 - 04h43 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Santa Catarina é o estado com maior número de casos de injúria racial registrados no país, segundo dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado na quinta-feira (18). Em 2023, 2.280 pessoas sofreram ofensas por conta da raça, cor, etnia, religião ou origem, número que equivale a cerca de seis denúncias por dia no estado.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Morre ex-prefeito de Içara Arthur Zanolli

• Homem dispara contra policiais e, mesmo sem acertar, é condenado a 14 anos em SC

• Avaí perde em casa para o Ceará e chega a 6 jogos sem vencer na Série B