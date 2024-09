Santa Catarina: o coração da maricultura brasileira Estado conta com 356 ‘fazendeiros do mar’ em 12 municípios do Litoral catarinense; processo produtivo gera cerca de 1.500 empregos... ND Mais|Do R7 01/09/2024 - 10h01 (Atualizado em 01/09/2024 - 10h01 ) ‌



Santa Catarina é responsável por 95% da produção nacional de moluscos e tem 356 maricultores, que geram cerca de 1.500 empregos diretos no processo produtivo. Os dados são do Epagri/Cedap (Centro de Desenvolvimento em Aquicultura e Pesca da Epagri), e mostram a força e a importância do maricultor, que transformou a economia desde o fim da década de 1980, e que em 2010, em Florianópolis, ganhou uma data para lembrar a profissão: o dia 18 de agosto.

