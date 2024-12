Santa Catarina registra 24 cidades impactadas pelas chuvas e emergência decretada As regiões Norte, Planalto Norte e Meio-Oeste são as mais afetadas pelos alagamentos, enxurradas e deslizamentos ND Mais|Do R7 08/12/2024 - 16h29 (Atualizado em 08/12/2024 - 16h29 ) twitter

As intensas chuvas em Santa Catarina nos últimos dois dias afetaram 24 municípios, deixando mais de 1.300 pessoas impactadas por alagamentos, enxurradas e deslizamentos. As regiões Norte, Planalto Norte e Meio-Oeste foram as áreas mais afetadas, com danos à infraestrutura viária.

Para mais detalhes sobre a situação e as recomendações da Defesa Civil, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

